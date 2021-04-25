مجلس النواب الليبى يؤكد ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد

القاهرة - سامية سيد - شددت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبى على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، ودعت اللجنة - فى بيان لها أوردته بوابة "أفريقيا" الإخبارية - إلى ضرورة الامتثال للنتائج المعلنة لحوار الأطراف الليبية، ونتائج اتفاق برلين، ولخارطة الطريق لملتقى الحوار السياسى الليبى فى تونس وجنيف، واتفاق وقف النار وقرارات مجلس الأمن الدولى بالخصوص.

وأكدت أن هذا شرط مهم فى الاتفاق وضرورى لعودة السلام والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة من الشعب فى 24 ديسمبر القادم.

وأشادت اللجنة بما ورد فى كلمة وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، أمام مجلس النواب الإيطالى، واعتبرتها معبرة عن تطلعات الشعب الليبى.

واستنكرت لجنة الخارجية جميع محاولات التشويش والتبرير الواهم لتواجد قوات أجنبية فى البلاد، معتبرة أن ذلك يضرب بعرض الحائط الاتفاق السياسى ويعود بالبلاد لمربع الحروب والاقتتال الذى يدفع ثمنه شباب ليبيا لا السياسيين.

كما دعت اللجنة بعثة الأمم المتحدة، وجميع الشركاء الدوليين، إلى الوفاء والالتزام بمخرجات الاتفاق السياسى، والمساعدة فى إخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا فى أقرب وقت.

وأكدت أن جميع القوات الأجنبية غير مرغوب فى تواجدها جميعا، ومغادرتها هو ما سيعود بالاستقرار على ليبيا وكامل المنطقة.