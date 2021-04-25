شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام» يستعرض جرائم تم القبض على مرتكبيها خلال الأسبوع الماضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر حساب الأمن العام على “تويتر”، مقطع فيديو يستعرض خلاله عملیات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم في وقائع مختلفة خلال الأسبوع الماضي.

حيث تم ضبط 7 مُقيمين من الجنسية البنجلاديشية تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم، حيث تم العثور بحوزتهم على أكثر من 49 ألف شريحة اتصال، بالرياض.

وألقت الجهات الأمنية بتبوك القبض على مواطن من أرباب السوابق قام بجريمة قتل مواطن آخر، نتيجة خلاف بينهما.

وتمكنت الجهات الأمنية بجدة من القبض على مواطن ومُقيم من الجنسية اليمنية ارتكبا عدة جرائم تمثلت في انتحال صفة رجلي أمن، والدخول إلى مساكن العمالة الوافدة وسلب ما بحوزتهم من أموال.

وتم الإطاحة بمُقيمين من الجنسية الإثيوبية بالرياض امتهنا ترويج المخدرات والمسكر، بعدما عثر بحوزتهما على 21 قطعة حشيش، ومواد مخدرة أخرى.

وألقت الجهات الأمنية بجدة، القبض على أربعة أشخاص تورطوا بالاعتداء على سائقي الأجرة بعد طلب إيصالهم، وثم الاعتداء عليهم وسلب ما بحوزتهم.