شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مروع لانقلاب سيارة واحتراقها على طريق الحرمين بالظهران والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لحادث مروع على طريق الحرمين بالظهران.
وأظهر الفيديو قائد سيارة يشغل أضواء الانتظار الخاصة بالسيارة، وفجأة تنحرف السيارة وتنقلب على الطريق السريع ثم تحترق بالكامل.
وعلق المغرد إياد الحمود الذي نشر الحادثة، قائلاً: “اليوم كنت مار من طريق الحرمين بالظهران وصار حادث لراعي جيب كان حاط فلشر من البداية (يمكن نوبة سكر) وضرب في مفرق المخرج”.
وأضاف: ” بعد دقائق مر أحد معارفي وكانت السيارة تحترق بالكامل، يقول لي الرجل سلم ولله الحمد”.
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