شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن إتاحة لقاحات كورونا للحوامل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إتاحة لقاحات كورونا المستجد (كوفيد-١٩) للحوامل بناء على توصية اللجان العلمية المختصة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن الدراسات تشير إلى عدم وجود أي ضرر على الحامل أو الجنين بينما إصابتها بالفيروس قد يتسبب بمضاعفات شديدة ويهدد الحمل.

وأكدت الوزارة أن اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة -بإذن الله- للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته ، لافتةً أنها تخضع لإشتراطات عالية من الجهات المختصة وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتُحقق الفعالية والمأمونية العالية.

وشددت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة الجميع.