لهذا السبب.. الهند تطلب من "تويتر" حذف 21 تغريدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

طلبت الحكومة الهندية من شركة تويتر حذف عشرات التغريدات، بينها تغريدات لمشرعين محليين، تنتقد تعامل الهند مع تفشي وباء كورونا.



يأتي طلب الهند من الشركة الأمريكية للتواصل الاجتماعي، مع وصول عدد الإصابات بالفيروس إلى رقم قياسي عالمي.

وقالت متحدثة باسم الشركة لرويترز أمس السبت، إن تويتر حذفت بعض التغريدات بعد طلب قانوني قدمته الحكومة الهندية.

وكشفت قاعدة بيانات تابعة لجامعة هارفارد أن الحكومة قدمت طلبا عاجلا لحجب التغريدات.

وطبقا لقاعدة البيانات قدمت الحكومة طلبا قانونيا بتاريخ 23 أبريل/نيسان الجاري تضمن الإشارة إلى 21 تغريدة بينها تغريدات كتبها مشرع يدعى ريفناث ريدي ووزير بالحكومة المحلية بولاية غرب البنغال يدعى مولوي غاتاك ومخرج سينمائي يدعى أفيناش داس.

واستند الطلب الذي قدمته الحكومة إلى قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000.

وقالت المتحدثة باسم تويتر "عندما نتلقى طلبا قانونيا مشروعا نراجعه في ظل قواعد تويتر والقانون المحلي".

وأضافت "إذا كان المحتوى ينتهك لوائح تويتر تتم إزالة المحتوى من الخدمة. إذا خلصنا إلى أنه غير مشروع في سلطة قضائية معينة ولا ينتهك لوائح تويتر فإننا قد نحذف المحتوى في الهند فقط".

كانت وزارة الصحة الهندية أعلنت، أمس السبت، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا زادت 346786 حالة خلال 24 ساعة، مسجلة رقما قياسيا جديدا للإصابات على مستوى العالم لليوم الثالث على التوالي، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات العدوى إلى 16.96 مليون حالة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أنها سجلت 2767 وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بالفيروس إلى 192311.

في الوقت الذي ناشد فيه العديد من المستشفيات في البلاد ذات الكثافة السكانية العالية الحصول على إمدادات من الأكسجين.