شقيق الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للسلطات اللبنانية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء الوطنية نقلا عن مصادر خاصة أن فادي شمندر، شقيق الفنان فضل شاكر، المطلوب للقضاء، سلم نفسه إلى مخابرات الجيش عند حاجز "الحسبة" على المدخل الغربي لمخيم عين الحلوة في صيدا جنوب لبنان، بعد تدهور حالته الصحية، وطلب نقله إلى أحد مستشفيات صيدا لتلقي العلاج.

وكان فادي شمندر متواريا مع شقيقه الفنان فضل شاكر داخل المخيم.

وأصدر القضاء اللبناني حكما بالسجن 22 عاما بحق شاكر في عدة جرائم بينها تمويل الإرهاب، على خلفية مشاركته مع أحمد الأسير بقتال الجيش اللبناني في منطقة عبرا في صيدا عام 2013.