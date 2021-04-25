السيسي: الحرب لم تكن أبدا غاية مصر

دبي - محمود عبدالرازق - وجاءت تصريحات الرئيس المصري في خطابه بذكرى تحرير سيناء الـ39، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز".

​وقال السيسي: "ذكرى تحرير سيناء تمثل منبعا لا ينضب تنهل منه الأجيال القادمة معاني العزة والكفاح والولاء والانتماء".

وتابع بقوله "الحرب لم تكن أبدا غاية مصر بل كان السلام هو الهدف الأسمى والغاية الكبرى".

وتابع الرئيس المصري قائلا "ملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارا عسكريا ودبلوماسيا، بل امتدت لتصبح نموذجا خالدا لقهر اليأس والإحباط".

وأشار السيسي إلى أنه سيظل يوم تحرير سيناء يجسد ذكرى خاصة في وجدان كل مصري.

وأردف قائلا: "سيناء طالما مثلت لمصر عمقا استراتيجيا وتتمتع بمكانة راسخة في قلوب جميع المصريين".