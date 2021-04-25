كاظم الساهر يعلق على كارثة حريق مستشفى بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الساهر، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب".

وتابع المطرب العراقي قائلا "نسأل الله أن يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

​وفي وقت سابق، اندلع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب ببغداد، فيما باشرت فرق الدفاع المدني باخلاء المرضى واخماده.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق بمقتل العشرات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، إثر الحريق الذي جنوب شرقي بغداد.

وكشف مصدر طبي من المستشفى لـ"سبوتنيك"، أن حصيلة القتلى وصلت إلى 55 قتيلا ًإثر الحريق الذي اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب في منطقة جسر ديالى، إثر انفجار قناني الأوكسجين داخل ردهة الإنعاش.

ولفت المصدر إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المستشفى لنقل الضحايا المصابين بالحروق، والجثث إلى مستشفيات بغداد، ومنها تم نقل 45 جثة إلى مستشفى الزعفرانية.