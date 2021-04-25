مدعية جبل لبنان: لم أتعرض للبطريرك.. وهناك محاولة شيطانية لتشويه سمعتي

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت عون المدعية العامة في جبل لبنان في بيان لها إن هناك بيانا يتم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي ينسب لها أقوالا مشينة عن البطريرك الماروني.

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وأعربت القاضية اللبنانية عن استنكارها بشدة لهذا الأسلوب "الشيطاني المليشياوي" الذي يهدف لتشويه سمعتها، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد.

وشددت المدعية العامة في جبل لبنان على أنها لا يمكن أن تتفوه بمهاترات سخيفة بذيئة تجاه البطريرك، مؤكدة أن هذا ليس من شيمها وأخلاقها.

وأعربت في البيان عن احترامها لرأس الكنيسة المارونية، موضحة أنها مسيحية مؤمنة وملتزمة.

وفي الختام، أكدت أنها سوف تتقدم بشكوى غدا من أجل كشف مروجي هذه الشائعات المستنكرة عنها وطلب معاقبتهم.

وكانت القاضية غادة عون قد خضعت أمس السبت لاستجواب مطول أمام رئيس التفتيش القضائي على خلفية خلاف نشب بينها وبين ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.