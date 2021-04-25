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رئيس العراق يعزى عائلات ضحايا حريق مستشفى فى بغداد.. ويشدد على محاسبة المقصرين

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القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الأحد، التعازى لعائلات ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب فى بغداد، مشددا على ضرورة مُحاسبة المقصرين، شهد مستشفى ابن الخطيب المخصص لعلاج مرضى فيروس جنوب شرقي بغداد، اندلاع حريق فى أحد طوابقه أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 32 آخرين.

وقال صالح، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، "إنه بنفوس يعتصرها الألم، تابعنا عن كثب الحادث المُفجع الذي تعرّض له أهلنا فى مستشفى ابن الخطيب في بغداد، ونتابع التقارير المتعلقة بها لحظة بلحظة".

وأعرب عن دعمه للقرارات الصادرة عن الحكومة ومجلس النواب بضرورة فتح تحقيق فوري في أسباب وقوع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المقصرين، واستنفار كافة الجهود لمعالجة مصابى الحريق، مطالبا فرق الدفاع المدنى وجموع المتطوعين فى الإسراع بإنقاذ المصابين وإسعافهم.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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