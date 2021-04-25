ظريف يعزي العراق بضحايا كارثة مستشفى ابن الخطيب

دبي - محمود عبدالرازق - وغرد ظريف عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قائلا: "أعزي العراق الشقیق حکومة وشعبا و عائلات الضحایا بالمصاب الجلل الذي تعرّض له الراقدون في مستشفى ابن الخطيب. وإني إذ أتوجه بخالص العزاء لعائلات الضحايا، أترحم على أرواح الشهداء کما أسال الله الشفاء العاجل للمصابین".

وتأتي تعزية وزير خارجية إيران للعراق قبيل قيامه بزيارة لها، بعد أقل من أسبوعين على زيارة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى طهران، حيث استقبله ظريف وأكد له احترام بلاده استقلال وأمن وسلامة العراق وسيادته الكاملة، مرحبا بدور بغداد البناء في العلاقات الإقليمية.

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كما زار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إيران في شباط/فبراير الماضي، حيث ناقش تطورات العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية. وأكد حسين آنذاك أن العلاقات بين بغداد وطهران "ممتازة".

وفي وقت سابق، اندلع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب ببغداد، فيما باشرت فرق الدفاع المدني باخلاء المرضى واخماده.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق بمقتل العشرات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، إثر الحريق في المستشفى الكائن جنوب شرق بغداد.

وكشف مصدر طبي من المستشفى لـ"سبوتنيك"، أن حصيلة القتلى وصلت إلى 55 قتيلا، إثر انفجار اسطوانات الأوكسجين داخل ردهة الإنعاش.

ولفت المصدر إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المستشفى لنقل الضحايا المصابين بالحروق، والجثث إلى مستشفيات بغداد، ومنها تم نقل 45 جثة إلى مستشفى الزعفرانية.