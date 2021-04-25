المغرب يعبرعن سخطه من استضافة إسبانيا زعيم البوليساريو

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، عن المصدر أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة استدعى، يوم السبت، السفير الإسباني للتعبير له عن "عدم فهم وسخط"، مطالبا بتوضيحات حول قرار استصافته.

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ويأتي استدعاء السفير بعدما أكدت مدريد أن الأمين العام للبوليساريو إبراهيم غالي يتلقى العلاج في إسبانيا.

وخلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا إن العلاقات مع المغرب لن تتأثر بعد أن استقبلت بلادها زعيم الجبهة لتلقي العلاج.

وشددت الوزيرة على العلاقات الممتازة التي تربط بلادها بدولة المغرب.

ورفضت الوزيرة الإسبانية الكشف عن المكان الذي يتلقى فيه غالي العلاج أو تفاصيل حول ظروف وصوله إلى بلادها.

وأكدت وزيرة الخارجية أن وجود زعيم جبهة البوليساريو في إسبانيا يعود لأسباب إنسانية بحتة، وهي تلقي العلاج الطبي.