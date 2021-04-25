شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية حار فى الكويت وصحو فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة حيث يكون هناك امطار رعدية فى مكة المكرمة ،بينما يكون حارا فى الكويت مع رياح، أما فى الامارات فيكون الطقس صحو وغائم جزيا.

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودى في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاحد هطول أمطار رعدية من ( متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، كذاك الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (تبوك، حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية، القصيم).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس حار نهارا مع رياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

وفى المساء مائل للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الامارات:

كما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتى أن يكون الطقس اليوم الأحد صحوا إلى غائم جزئيا غائما أحيانا على بعض المناطق خاصة الشرقية تكون ركامية بعد الظهر مائلا للحرارة نهارا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا شرقا.

الرياح .. جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/ س.. و الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند 11:34 والمد الثاني عند 00:24 و الجزر الأول عند الساعة 17:54 والجزر الثاني عند الساعة 06:24.

ويكون بحر عمان خفيف الموج و يحدث المد الأول عند 08:22 والمد الثاني عند الساعة 20:25 و الجزر الأول عند الساعة 14:17 والجزر الثاني عند الساعة 02:52 .