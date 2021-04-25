ما هو حكم صيام ذوي الاحتياجات الخاصة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أجاب مجمع البحوث الإسلامية، في مصر، على سؤال أحد الأشخاص حول حكم صيام ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وجاء نص سؤاله: «ولدي لديه تخلف عقلي فهل عليه كفارة في رمضان بسبب الصيام ؟»

وأجابت لجنة الفتوى، من خلال الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»: «نسأل الله تعالى له الشفاء، وأن يجزيك خيرًا، واعلم أخي الكريم أن الصيام يجب على المكلف وهو البالغ العاقل، فإذا كان ولدك لا يعقل الأمور تماما ولا يميز بين الحسن والقبيح، فهو غير مكلف، ولا يجب عليه ولا عليك شيء».

واستشهدت في الفتوى على قوله ﷺ: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه، أو قال: المجنون، حتى يعقل».