إصابة متسلق جبال بكورونا في "إيفرست".. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن متسلق جبال نرويجي أدخل مستشفى في النيبال كان يأمل بتسلق قمة إيفرست، أنه مصاب بفيروس كورونا، ما وجه ضربة إلى الآمال بمعاودة النشاط على سطح العالم.



وبعد موسم 2020 الذي قضى عليه الوباء مسبباً أضراراً كبيرة للقطاع السياحي، خففت النيبال أخيراً قواعد الحجر الصحي للزوار على أمل استقبال المتسلقين مجدداً في الموسم الذي سيبدأ قريباً.

وقال إرليند نيس لوكالة "فرانس برس" عبر فيسبوك: "شخصت بإصابتي بكوفيد-19، أنا بخير المستشفى يعتني بي".

وعلى صفحته، شارك المتسلق صوراً لمخيم قاعدة إيفرست الواقعة على ارتفاع 5364 متراً فوق مستوى سطح البحر، ومقاطع فيديو لإجلائه في 15 أبريل/نيسان بهليكوبتر.

وأفادت محطة التلفزيون النرويجية "إن آر كيه" التي أجرت مقابلة معه بأن مرشداً في مجموعته ثبتت إصابته بكورونا أيضاً.

وقال مستشفى في كاتماندو إنه يعالج آخرين مصابين بكوفيد-19 من إيفرست دون تحديد العدد.