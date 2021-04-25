الصحة العالمية: جماعة "أنصار الله" طلبت تخفيض كمية لقاحات كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأضافت "الصحة العالمية" في بيان عبر الصفحة الرسمية لبعثتها في اليمن على "فيسبوك": "بحسب طلب وزارة الصحة اليمنية في الشمال كانت الكمية المطلوبة 10 آلاف جرعة تم تخفيضها إلى 1000 جرعة، على أن يتم زيادة الحصة للمحافظات الشمالية في الدفعة القادمة من اللقاح التي ستصل في شهر مايو القادم".

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وتابعت: "لم يبد ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، د.أدهم عبدالمنعم، في اللقاء المتلفز الذي جمعه بعدد من الأطباء اليمنيين في المهجر، أي أستغراب أو استهجان أو استنكار حول تخفيض الكميات المخصصة للشمال".

وأكدت أنه "أوضح أن الأمر يعود للوزارات واستعداداتها وخططها الميدانية لتوزيع ونشر اللقاح، والأمر طبيعي جدا ولا يحمل في طياته أي مبرر للاستغراب أو الاستنكار".

وأشارت إلى "أن الكمية التي وصلت من اللقاح في شهر أبريل لم تتجاوز 360 ألف جرعة، ما يمثل 18% من الكمية المخصصة لليمن والبالغة مليوني جرعة، وبدأت الحملة في عدن فقط نهاية الأسبوع المنصرم، ومن المبكر جدا الحكم على نجاحها أو فشلها".

والسبت، نقلت وسائل إعلام تصريحات نسبتها لممثل الصحة العالمية في اليمن، تضمنت استغرابه من طلب وزارة الصحة في صنعاء تخفيض عدد اللقاحات التي طلبتها للتطعيم في مناطق سيطرتها إلى 1000 جرعة بدلا عن 10 آلاف.

ومنذ إعلان الحكومة المعترف بها دوليا، تسجيل أول إصابة مؤكدة في اليمن بفيروس كورونا المستجد، في 10 نيسان/ أبريل الماضي، حتى اليوم، لم تعلن "أنصار الله" سوى عن 4 إصابات في مناطق سيطرتها بينها حالة وفاة وحالتا شفاء، وسط اتهامات للجماعة بالتكتم عن حصيلة الإصابات بالوباء، وعرقلة توحيد جهود مواجهة تفشيه في البلاد.

ويبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، حتى مساء السبت، 6105 إصابة بينها 1175 وفاة و2486 تعافي.