شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مدنى برصاص مسلحى قوات قسد شرقى دير الزور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر محلية سورية امس السبت مقتل مدني برصاص مسلحي ميليشيا قوات "قسد" في بلدة ذيبان شرقي دير الزور.

وقالت المصادر، حسبما نقل "التلفزيون السوري"، إن: "ميليشيات "قسد" أطلقت الرصاص من أسلحتهم الرشاشة بشكل عشوائي باتجاه مجموعة من الأهالي عند ضفة نهر الفرات في بلدة ذيبان شرقي دير الزور ما تسبب في مقتل مدني.

وأشارت المصادر إلى أن إطلاق الرصاص من قبل الميليشيات أدى إلى بث حالة من الذعر والخوف بين الأهالي وخاصة الأطفال .