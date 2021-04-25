وزير الاستثمار السوداني يكشف: 8 دول أبدت رغبتها إعفاء ديونها عن السودان

دبي - محمود عبدالرازق - الخرطوم - سبوتنيك. وقال إبراهيم، أمس السبت، خلال مؤتمر صحفي، أن "ما لا يقل عن 8 دول أبدت رغبتها في إعفاء ديونها على السودان أبرزها أمريكا وفرنسا".

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وأشار إبراهيم إلى أن"الهدف من مؤتمر باريس الاقتصادي لدعم السودان هو إعفاء ديون السودان حتى يستطيع من جديد الحصول على قروض أو منح لتنفيذ مشروعات اقتصادية بجانب إلى تأهيل السودان للاندماج في المنظومة الدولية وتوفير الفرص لجذب المستثمرين إلى السودان".

وكشف وزير الاستثمار أن "ديون أمريكا ليست رقما كبيرا؛ وهو نحو 400 مليون دولار"، مؤكدا في ذات الوقت أن "أمريكا قد وعدت لحث الدول بإعفاء ديونها على السودان".

وأوضح الوزير أن "السودان سيقدم خلال مؤتمر باريس مشروعات لأربع قطاعات: الطاقة والتعدين، والزراعة والثروة الحيوانية والبنية التحتية والنقل والاتصالات وتحول الرقمي".

ويعد السودان لمؤتمر باريس التي تستضيفه فرنسا في السابع عشر أيار / مايو المقبل.