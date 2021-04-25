لحظة انفجار أسطوانات الأوكسجين بمستشفى ابن الخطيب في بغداد… فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتظهر، في مقطع الفيديو، ألسنة اللهب خلال اشتعال المستشفى، كما يظهر الانفجار واضحا برفقة دويه الذي كان مسموعا في محيط المستشفى.

وفي وقت سابق، اندلع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب ببغداد، فيما باشرت فرق الدفاع المدني بإخلاء المرضى واخماده.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق بمقتل العشرات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، إثر الحريق الذي جنوب شرقي بغداد.

وكشف مصدر طبي من المستشفى لـ"سبوتنيك"، أن حصيلة القتلى وصلت إلى 55 قتيلا ًإثر الحريق الذي اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب في منطقة جسر ديالى، إثر انفجار قناني الأوكسجين داخل ردهة الإنعاش.

ولفت المصدر إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المستشفى لنقل الضحايا المصابين بالحروق، والجثث إلى مستشفيات بغداد، ومنها تم نقل 45 جثة إلى مستشفى الزعفرانية.