شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: «هيئة الجبيل وينبع» حولت الصحاري إلى مدن صناعية رائدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، مساء أمس السبت، إن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تمكنت من تحويل الصحاري إلى مدن صناعية رائدة.
وأشار بندر الخريف، عبر حسابه في “تويتر”، إلى أن مدن الهيئة أصبحت محط اهتمام وطموح كل مستثمر بسبب المزايا التنافسية التي توفرها في جودة الحياة والإسكان، إضافة إلى البنية التحتية المميزة في صناعة البتروكيماويات، ما أدى إلى جذب استثمارات تتجاوز تريليون ريال بنهاية عام 2020
وجاء حديث الخريف تعليقاً على الإنجازات التي وصلت إليها الهيئة من خلال وصول الصناعات الأساسية والثانوية في مدنها إلى 870 صناعة، وبلوغ حجم الاستثمارات أكثر من 1.191 مليار ريال.
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