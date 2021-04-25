عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مجهول يشتري 3 تغريدات لترامب تعترف بمغربية الصحراء بـ90 ألف دولار

الأحد 25 أبريل 2021

الخليج 365

اشترى شخص مجهول، ثلاث تغريدات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يعترف فيها بمغربية الصحراء الغربية، وذلك مقابل 40 ”إيثير“ (عملة رقمية) ما يُعادل 90 ألف دولار.



وعرض موقع ”Drumpfs.io“ التغريدات، التي اختفت منذ تعليق حساب ترامب على موقع ”تويتر“ في شهر كانون الثاني/يناير الماضي عقب اقتحام الكابيتول، للبيع على طريقة ”NFT“، أو ما يعرف بالرمز غير القابل للاستبدال.

ومن أجل الترويج للتغريدات، كُتبت عبارة ”كان قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، بمثابة تغيير لقواعد اللعبة في هذا الصراع المستمر منذ عقود، ففي خطوة غير مسبوقة، اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، هذا NFT لجميع المغاربة الحقيقيين والفخورين، دعونا نصنع التاريخ“.

وأشار الإعلان الترويجي إلى أن عدم وجود التغريدات يجعل منها بضاعة رمزية نادرة تقريبا، في حين أكد موقع ”ميديا 24“ أن قيمة التغريدات الأصلية ستكون أكبر إذا قرر ”تويتر“ عرضها للبيع.

ويعتبر شراء أي منتج افتراضي (أغنية أو تدوينة أو صورة) على الإنترنت بطريقة الرمز غير القابل للاستبدال، بمثابة امتلاك صك ملكية لذلك المنتج، ويمكن الاحتفاظ به أو عرضه للبيع من جديد، وسبق لمدير موقع ”تويتر“ جاك دورسي، أن باع أول تغريدة له، التي كانت في يوم 21 من شهر آذار/مارس لعام 2006، مقابل 2,9 مليون دولار.