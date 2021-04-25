رئيس الوزراء العراقي يصدر حزمة قرارات فورية على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب

دبي - محمود عبدالرازق - وأمر الكاظمي بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

كما أمر بإجراء تحقيق فوري مع مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الاجهزة في المستشفى، للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفظ عليهم لحين اكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانونيا.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بمنح عائلات ضحايا الحادث كل حقوق الشهداء، وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق.

وفي وقت سابق، اندلع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب ببغداد، فيما باشرت فرق الدفاع المدني باخلاء المرضى واخماده.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق بمقتل العشرات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، إثر الحريق الذي جنوب شرقي بغداد.

وكشف مصدر طبي من المستشفى لـ"سبوتنيك"، أن حصيلة القتلى وصلت إلى 55 قتيلا ًإثر الحريق الذي اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب في منطقة جسر ديالى، إثر انفجار قناني الأوكسجين داخل ردهة الإنعاش.

ولفت المصدر إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المستشفى لنقل الضحايا المصابين بالحروق، والجثث إلى مستشفيات بغداد، ومنها تم نقل 45 جثة إلى مستشفى الزعفرانية.