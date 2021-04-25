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اتصال بين ولي العهد السعودي ورئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد

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دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء (واس)، عبر الأمير محمد خلال الاتصال عن خالص التعازي لرئيس المجلس العسكري الانتقالي ولشعب تشاد في وفاة والده إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد.

كما أعرب ولي العهد خلال الاتصال عن التمنيات لدولة تشاد بالسلام والاستقرار والتوفيق للمجلس للعمل بما يحقق تطلعات الشعب التشادي.

ويتولى محمد إدريس ديبي مهام رئيس الجمهورية ومنصب "القائد الأعلى للقوات المسلحة" على رأس مجلس عسكري انتقالي، ممسكا بكامل مقاليد الحكم.

وكانت القوات المسلحة التشادية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي متأثرا بجراح أصيب بها على الجبهة خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين شمالي البلاد، بعد ساعات من الإعلان عن فوزه بولاية سادسة وفق نتائج أولية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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