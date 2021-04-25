مقتل مسؤول رفيع في الجيش اليمني إثر معارك مع "أنصار الله" غربي مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" إن مدير دائرة القضاء العسكري اللواء الركن عبد الله الحاضري قتل وعدد من مرافقيه خلال معارك طاحنة مع جماعة "أنصار الله" شرقي جبهة المشجح في مديرية صرواح غربي مأرب.

وأضاف أن جماعة "أنصار الله" كثفت، خلال الساعات الماضية، هجماتها المستمرة لليوم الخامس تواليا، على مرتفعات يتمركز فيها الجيش اليمني في جبهة المشجح غربي مأرب، مشيرا إلى مقتل وإصابة العشرات من الجانبين.

من جهة ثانية، ذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، أن مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات لجماعة "أنصار الله" قادمة من العاصمة صنعاء، ما أدى إلى تدمير 7 ناقلات، ومقتل وجرح من كان على متنها.

وأشارت إلى تدمّير مقاتلات التحالف مركزا للاتصالات اللاسلكية تابعا لـ "أنصار الله" في جبهة هيلان بمديرية صرواح غربي مأرب.

يأتي ذلك غداة سقوط 50 قتيلا في صفوف الجيش اليمني و"أنصار الله" وإصابة العشرات من الجانبين، خلال احتدام المعارك في مديرية صرواح غربي مدينة مأرب، حسب مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".