الجزائر تخصص 12.7 مليار دينار لشراء اللقاحات المضادة لفيروس الكورونا

القاهرة - سامية سيد - خصصت الجزائر 12.7 مليار دينار لشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وبحسب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية الجزائرية اليوم السبت، فقد قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تحويل اعتماد إلى ميزانية وزارة الصحة مبلغ 12 مليارا و737 مليونا و461 ألف دينار لشراء لقاحات الكورونا.

وكان وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن قد أكد أنه سيتم تخصيص ميزانية كبيرة لعملية شراء اللقاحات، وشرعت الجزائر في نهاية يناير الماضي في الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا بعد استقبال الحصة الأولي من لقاح "سبوتنيك"، فيما تم استلام كميات أخرى من هذا اللقاح الروسي ومن اللقاح البريطاني "استرازينكا" واللقاح الصيني "سينوفارم" خلال شهري فبراير ومارس.



وقال عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائري إن حملة التلقيح ضد فيروس كورونا "ستتسارع" في شهر أبريل المقبل مع استلام كمية تقدر بـ920 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك.