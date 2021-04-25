شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى جنوب بغداد إلى 9 أشخاص و32 جريحًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة ضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب" جنوب شرقي بغداد إلى 41 قتيلا وجريحا، بعضهم حالته خطرة، ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر أمني القول إن "حصيلة ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ارتفعت إلى 9 قتلى و32 إصابة ".

وكانت مديرية الدفاع المدني، أعلنت في وقت سابق اليوم عن اندلاع حريق داخل مستشفى "ابن الخطيب" في "جسر ديالى" جنوب شرقي بغداد.

يذكرأن، انطلقت عملية عسكرية، لتعقب خلايا تنظيم "داعش" فى قرى حوض الوقف بمحافظة ديالى، ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا عن مصدر أمنى قوله :" إن قوات مشتركة شرعت بعملية عسكرية من 3 محاور لملاحقة خلايا داعش فى بساتين تسع قرى ضمن حوض زراعى ممتد بين ناحيتى أبى صيدا والعبارة شمال شرق بعقوبة".

وأضاف أن العملية تهدف لتعقب خلايا إرهابية متورطة فى هجوم الجيزانى الذى وقع قبل يومين بتفجير عبوات ناسفة وقنص، ما أدى إلى مقتل وإصابة عناصر أمنية ومدنيين.