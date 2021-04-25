شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 11 على الأقل باختناق فى حريق داخل مستشفى ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر مطلعة عراقية، السبت، بأن حريقا نشب في مستشفى "ابن الخطيب" ببغداد، تسبب في وفاة واحدة و11 حالة اختناق، وذكرت المصادر، أنه "تم تسجيل وفاة و11 حالة اختناق للمرضى بعضها خطرة كحصيلة أولية لحريق مستشفى ابن الخطيب، نتيجة انفجار قنينة أوكسجين"، بحسب " السومرية نيوز".

من جهتها، أعلنت مديرية الدفاع المدني، أن فرقها باشرت حريقا داخل مستشفى في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي العاصمة بغداد.