المنظمات والشائعات

الكويت - هبة التوبجي - كل معلومة جديدة يكون لها قالباً يحتويها وبيئة خصبة تنشأ وتكبر وتتعاظم فيها، وهذا التعاظم والزيادة قد يكون سببها القناة الناقلة لهذه المعلومة أو القالب المحتوي لها، حيث يرمز القالب هنا إلى الشخص المتلقي للمعلومة (الشائعة) والبيئة تعبر عن المحيط الذي يتم فيه تداول المعلومة وتمت الإشارة إلى ناقل الشائعة بالقناة الناقلة.

من خلال تجربة الكاتب الوظيفية فإن الشائعات لها تأثير ملحوظ على أداء وانتاجية الموظفين سلباً وإيجاباً، وذلك بحسب الهدف الذي ينشده مصدر الشائعة أو مُنشِؤها أو ناقلها، وغالباً ما ينشأ هذا النوع من الأخبار لأغراض تعود بالفائدة الشخصية على المصدر الأول والأساس، وتُلحق بالمنظمة آثاراً سلبية في معظم الحالات وذلك من خلال صرف اهتمام الموظفين وتركيزهم عن الإنجاز إلى التداول والتحليل والجدل والمناقشة.

إلا أن هناك فئة ليست بالقليلة من المنظمات على مستوى القطاع العام تستخدم تلك الشائعات للوصول إلى نتائج وأهداف ومؤشرات تقيس بها أغراض محددة تساعدها في رسم سياسة أو خطة أو تصور معين عن منسوبيها، وتعتبر تلك المنظمات من وجهة نظر الكاتب منظمات ناجحة إذا ما تم استخدام المعلومات المرتدة من تطبيق ذلك الأسلوب استخداماً دقيقاً وسليماً لمعالجة سلبياتٍ انكشفت أو تدعيم وترسيخ ما تبين من إيجابيات.

وينبغي على رؤساء المنظمات وقادتها أن يتنبهوا لتلك الشائعات، لأن من شأنها أن تخلق أزمةً في البيئة الحاضنة لها إذا لم يتم تداركها واعتراضها وكانت مُنشأة لهدف تخريبي يضر بمصلحة المنظمة أو أحد منسوبيها، ويجب الحذر أيضاً إذا تم استخدام ذلك الأسلوب من قبل المنظمة نفسها والإدارة الناجحة للشائعة، لأنها قد تنحرف عن مسارها الذي رُسم لها وتتحول الإيجابيات المنشودة إلى سلبيات وأخطاء متفاقمة يصعب إصلاحها وقد يكلفها الكثير من الوقت والجهد والمال .

كتبه: جابر الذيابي