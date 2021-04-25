يولد الكهرباء ذاتيا.. قطر تخطط لبناء فندق عائم يدور حول نفسه

دبي - محمود عبدالرازق -

وأفاد موقع "سي إن إن"، مساء أمس الجمعة، بأن الفندق العائم في قطر من فئة الخمس نجوم، المنتظر تدشينه في 2025، وبأنه سيمثل ابتكارا في عالم الفنادق العائمة في العالم.

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يحتوى فندق قطر على 152 غرفة، ولا يولد الكهرباء الخاصة به وحسب، بل يجمع ويعيد استخدام مياه الأمطار ومخلفات الطعام، في وقت شارك العديد من الخبراء، بما في ذلك مهندسو بناء السفن والمهندسون المعماريون، للتوصل إلى هذا المشروع الجريء، الذي كان قيد العمل منذ مارس/آذار 2020.

يعمل الفندق أو الهيكل العائم بطريقة مشابهة للدينامو، باستخدام تيارات المياه مع توربينات الرياح، وقوة المد والجزر أثناء دورانه، وتحويل الطاقة إلى كهرباء ويتم التحكم في حركة الطاقة من خلال التحديد الديناميكي للمواقع، وهو برنامج كمبيوتر يستخدم للحفاظ على موضوع واتجاه السفن، بالإضافة إلى المراوح والدوافع.

ويقول مصممو الفندق إنه من غير المرجح أن يعاني الضيوف أي دوار حيث يستغرق الفندق 24 ساعة ليدور 360 درجة كاملة، ويحدد الفريق تاريخ الانتهاء من المشروع بحلول 2025 .

سبق لشركة التصميم المعماري التركية "HAADS" موضحة أن الفندق سيبنى بالشكل الذي سيسمح له بالطفو في ساحل العاصمة، الدوحة، دون ذكر مكان تشييده الرسمي، لافتة إلى أن سيلعب دورا مهما في إخراج قطر بالصورة المطلوبة والمتماشية مع رؤيتها المستقبلية.