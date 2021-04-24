شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «إحسان»: المنصة لا تأخذ أي مبلغ من التبرعات والمبالغ تصل للمستفيدين مباشرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الرئيس التنفيذي لمنصة “إحسان”، عبد العزيز الحمادي، مقدار ما تخرجه المؤسسة من أموال تبرعات في مصارف مختلفة خارج المملكة.
وأوضح خلال لقاء مع قناة «الإخبارية»، أن 99% من مبالغ التبرعات تصرف داخل المملكة في مشاريع تنموية وخيرية، مؤكداً أن منصة “إحسان” لا تأخذ أي مبلغ من التبرعات والمبالغ تصل للمستفيدين مباشرة.
وتابع أن 1% أو أقل في مشاريع خارج المملكة، وذلك بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وأوضح أن “إحسان” تعمل فقط كمُمكن رقمي لتوصيل أموال التبرعات وهي تخضع لإدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.
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