شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح المدة الزمنية لإصدار نتائج فحص «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة المدة الزمنية التي تستغرق لإصدار نتائج فحص فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأبانت؛ في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع”تويتر”، أن النتائج تصدر خلال 12 إلى 72 ساعة ، ويتم إرسالها عبر رسالة نصية ، وعبر تطبيق “صحتي “وتطبيق “تطمن” المخصص للمصابين والمشتبه باصابتهم “، وتطبيق توكلنا.
وأشارت إلى أنه في حال تجاوزت المدة أكثر من ثلاثة أيام يرجى الاتصال على الرقم 937 لرفع بلاغ بذلك.
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