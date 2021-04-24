اخبار الخليج

5 إجراءات مهمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا... التزم بها

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن شهر أبريل/ نيسان الجاري يشهد زيادة في عدد إصابات فيروس في مصر بنسب بسيطة، ولكنها مستمرة، بالتزامن مع الزيادة التي تشهدها دول العالم.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

ولفتت إلى أن الشهر نفسه العام الماضي، شهد أيضًا زيادة في أعداد الإصابات، كما أنه يتزامن هذا العام مع شهر رمضان والأعياد والمناسبات الدينية، مشددة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد.

وبالتزامن مع حديث الوزيرة، نشرت

للوزارة على "فيسبوك"، 5 إجراءات أكدت على أنها مهمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ومشددة على ضرورة الالتزام بها.

وقالت الوزارة إن من بين هذه الإجراءات "الحرص على ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة"، والإجراء الثاني الذي نصحت به الوزارة "اغسل يدك بالماء والصابون باستمرار"، وأيضا "حافظ على التباعد الاجتماعي"، وكذلك "تجنب الأماكن المزدحمة"، والحرص على "تناول الأطعمة الصحية وابتعد عن الأغذية المصنعة".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا