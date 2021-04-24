5 إجراءات مهمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا... التزم بها

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن شهر أبريل/ نيسان الجاري يشهد زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا في مصر بنسب بسيطة، ولكنها مستمرة، بالتزامن مع الزيادة التي تشهدها دول العالم.

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ولفتت إلى أن الشهر نفسه العام الماضي، شهد أيضًا زيادة في أعداد الإصابات، كما أنه يتزامن هذا العام مع شهر رمضان والأعياد والمناسبات الدينية، مشددة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد.

وبالتزامن مع حديث الوزيرة، نشرت

للوزارة على "فيسبوك"، 5 إجراءات أكدت على أنها مهمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ومشددة على ضرورة الالتزام بها.

وقالت الوزارة إن من بين هذه الإجراءات "الحرص على ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة"، والإجراء الثاني الذي نصحت به الوزارة "اغسل يدك بالماء والصابون باستمرار"، وأيضا "حافظ على التباعد الاجتماعي"، وكذلك "تجنب الأماكن المزدحمة"، والحرص على "تناول الأطعمة الصحية وابتعد عن الأغذية المصنعة".