زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب قبالة سواحل جزيرة سقطرى اليمنية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وذكر موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن "زلزالاً بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب في العاشرة مساء على بعد 358 كم من مدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى".

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وأضاف أن "محطات الرصد سجلت بؤرة مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند خط طول 57.11 شرقاً وعرض 13.79شمالاً".

في السياق، أفادت مصادر محلية في محافظة سقطرى لوكالة "سبوتنيك" بأن "سكان الأرخبيل شعروا بهزة أرضية".

وتتكون سقطرى من 6 جزر تقع في المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الإفريقي، بالقرب من خليج عدن، وتبعد 350 كم عن شبه الجزيرة العربية.