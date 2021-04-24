محمد بن زايد: زيارتي لمصر استمرار لمسيرة العلاقات الوثيقة بين البلدين

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لما أورته صحيفة "بوابة الأهرام"، فقد عبر الشيخ محمد بن زايد عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال.

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وأكد أن زيارته الحالية لمصر تأتي "استمرارا لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين حكومةً وشعبا وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعما لأواصر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة".

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد.

وجاء في بيان الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري أكد "حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي تشهدها حالياً منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية".

من جانبه أشاد بن زايد بـ "التطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية الإماراتية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، مؤكداً الحرص المشترك للمضي قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات".

وتم الاتفاق، وفقا للبيان، "على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة سعياً للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، واستعادة مؤسساتها الوطنية وصون مقدراتها، لاسيما من خلال العمل على بلورة رؤية شاملة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يكفل تعزيز القدرات العربية على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي".

