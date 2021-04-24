شكرا لقرائتكم خبر عن «لينوفو» تكشف عن جهاز «ThinkPad X1 Titanium».. المزايا والسعر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت لينوفو عن جهازThinkPad X1 Titanium، الذي ينطلق بتصميم فاخر، مع نموذج يدعم الاتصال بشبكات G5 وسعريبدأ من 2309 دولار.

ويتميزThinkPad X1 Titaniumبتصميم أنيق من التيتانيوم مع الجيل 11 من معالجات إنتل، حيث يتوفر الجهاز بمعالجCore i5أوi7، أيضاً يدعم الجهاز معاييرIntel EVO، مع نموذج يدعم الإتصال بشبكات 5G.

ويدعم التصميم الذي يجمع بين التيتانيوم وألياف الكربون الجهاز بوزن أخف كما يتميزThinkPad X1 Titaniumبتصميم نحيف، حيث يأتي بسماكة 11.5مم، ويصل وزن الجهاز إلى 1.15 كجم.

كما يتميزThinkPad X1 Titaniumبحجم شاشة 13.5 إنش تدعم التحول إلى وضع الجهاز اللوحي، أيضاً تدعم الشاشة اللمس، وتتيمز بدقة عرض 2.2K، وأبعاد 3:2.

وتقدم لينوفو الجهاز مع كرت الشاشةIntel Xeوذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعةSSD، أيضاً يضم الجهاز بطارية بقدرة 44.5Wh، كما يدعم الحاسب الدفتري تقنية التعرف على الوجه.

يذكر أن لينوفو تقدم نموذجWi-FiمنThinkPad X1 Titaniumبسعر 2309 دولار، بينما ينطلق إصدار G5 وسعر3079 دولار، على أن يتوفر الجهاز للطلب المسبق اليوم ويبدأ الشحن في 30 من أبريل.