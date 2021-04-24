شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأحد بمشيئة الله، هطول امطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد الى منطقة المدينة المنورة . كذلك الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (تبوك ، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم).

أما حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر فتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 12-32 كم/ساعة. وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج

نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.