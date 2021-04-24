شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح الإجراء المتبع حال رغبة قائد مركبة إصدار تفويض والاستمارة منتهيه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت المديرية العامة للمرور الإجراء المتبع حال رغبة قائد مركبة ، إصدار تفويض قيادة لمركبته والاستمارة منتهيه. وأشار “المرور” في رده على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” إلى أن المادة السابعة عشر الفقرة 2 تنص على تسديد المخالفات المرورية؛ إن وُجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وأن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.

كانت هذه تفاصيل خبر «المرور» يوضح الإجراء المتبع حال رغبة قائد مركبة إصدار تفويض والاستمارة منتهيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.