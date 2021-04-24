الكويت... الداخلية تناشد المواطنين عدم الاحتفال بـ "القرقيعان"

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، بحسب صحيفة "الجريدة" المحلية.

وناشدت الإدارة الجميع "في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا، بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية في البلاد بعدم التجمع سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، وعدم تنظيم احتفالات "القرقيعان"، وذلك حفاظا على أسرهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد".

ودعت الإدارة أولياء الأمور إلى "الانتباه والوعي بخطورة التجمعات والاختلاط بين الأطفال، داعية الجميع إلى الالتزام وعدم استغلال فترة السماح الخاصة بممارسة رياضة المشي في عمل احتفالات بأي شكل من الأشكال حفاظا على صحة الجميع".

و"القرقيعان" عادة كويتية تحتفل خلالها الأسر بانتصاف شهر رمضان، ويعد الأطفال ركيزة الاحتفالية حيث يوزع فيها الحلوى والمكسرات عليهم.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 1432 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات.