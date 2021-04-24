"القدس تنتفض"... وسم "تريند" في دول عربية

دبي - محمود عبدالرازق - وغرَّد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، متفاعلين مع وسم "القدس تنتفض"، بالتزامن مع المواجهات المستمرة بين المقدسيين وقوات الجيش الإسرائيلي في المدينة المحتلة، خاصة مع سقوط أكثر من 100 فلسطيني ما بين مصاب وجريح.

ورفض الناشطون العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، مطالبين بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال ومستوطنيه، معبرين عن دعمهم وتضامنهم مع القضية الفلسطينية.

وإضافة إلى جانب وسم "القدس تنتفض"، تصدر وسم "باب العمود"، و"فلسطين"، "Jerusalem"، و "Palestinian"، في معظم الدول العربية.

وتشهد مدينة القدس الفلسطينية المحتلة أعمال عنف متصاعدة، منذ أمس الأول (الخميس)، بين شبان فلسطينيين من جهة والشرطة الإسرائيلية ومتشددين يهود من جهة أخرى، أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال آخرين.