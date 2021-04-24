أمير سعودي يكشف أجمل 13 يوما في حياته

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر الأمير سعود بن محمد على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أنه سيحل ضيفا على القناة "السعودية" عبر برنامج "المسار" اليوم، في الواحدة بعد منتصف الليل.

ومن المقرر أن يتناول البرنامج أبرز محطات الأمير سعود بن عبد الله، منذ ولادته في حي البديعة، مرورا بتعلمه للشعر، وحتى دراسته في مدراس الرياض، كما سيستعرض حواراته التي كانت تجمعه بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

يشار إلى أن برنامج "المسار" يعرض السيرة الذاتية التي لم تروَ بعد لضيوفه، كما استضاف ضمن حلقاته السابقة الأمير تركي الفيصل، وعديدا من نجوم المجتمع، مثل الشيخ عائض القرني، والنجم ماجد عبد الله.