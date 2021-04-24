"أول تعليق لسفير لبنان في المملكة على تهريب المخدرات من بلاده إلى السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد كبارة في حديثه، مساء اليوم السبت، لقناة "الإخبارية"، أن تهريب المخدرات يسيء إلى سمعة لبنان، والعصابات المهربة لا تهتم بمصلحة لبنان وعلاقاته، مشددا على أهمية استكمال التحقيق لمعرفة من يقف وراء عمليات التهريب.

وأشار السفير اللبناني إلى أن بلاده ليست مصدر التهريب، وبأن الوقت الحالي لا يعتبر موسما لجني الرمان، داعيا القوى الأمنية للضرب بيد من حديد تجاه تهريب المخدرات.

ويشار إلى أن السعودية قررت منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة، أو العبور من خلال أراضيها، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد المقبل، بعد أن لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان، أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية.

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان إن "تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضار من لبنان إلى الخارج، عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وأن تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان".

ودعا البيان: "السلطات اللبنانية للعمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب عبر تكثيف نشاط الأجهزة الأمنية والجمارك على المعابر الحدودية في ضوء القوانين اللبنانية التي تجرم الإتجار وتهريب وتعاطي المخدرات، لقمع هذه الآفة وتفشيها ولمنع الإضرار بالمواطنين الأبرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني".

ووفقا لصحيفة "عاجل"السعودية، أعلنت الرياض، أمس الجمعة، منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا من يوم الأحد المقبل.