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ليبيا وإيطاليا تبحثان الصعوبات التي تواجه الوضع الصحي الليبي

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القاهرة - سامية سيد -  بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، بالعاصمة الإيطالية روما، مع رئيس مجموعة (Gksd) للاستثمارات نائب رئيس مجموعة "سان دوناتو" الصحية للمستشفيات كمال الغريبي، الصعوبات التي تواجه الوضع الصحي الليبي في الوقت الراهن خاصة مع وباء (كوفيد-19).

وأعربت المجموعة الصحية الإيطالية - وفقا لوكالة (أكي) الإيطالية - عن الاستعداد الكامل لدعم السلطات الليبية لمساعدتها في احتواء الوباء.

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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