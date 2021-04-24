شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا وإيطاليا تبحثان الصعوبات التي تواجه الوضع الصحي الليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، بالعاصمة الإيطالية روما، مع رئيس مجموعة (Gksd) للاستثمارات نائب رئيس مجموعة "سان دوناتو" الصحية للمستشفيات كمال الغريبي، الصعوبات التي تواجه الوضع الصحي الليبي في الوقت الراهن خاصة مع وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعربت المجموعة الصحية الإيطالية - وفقا لوكالة (أكي) الإيطالية - عن الاستعداد الكامل لدعم السلطات الليبية لمساعدتها في احتواء الوباء.