سوريا: استهداف ناقلة نفط إيرانية قبالة بانياس السورية

الكويت - هبة التوبجي - أعلنت وزارة نفط النظام السوري أن ناقلة نفط في بانياس تعرضت “لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية”.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستهداف ناقلة نفط إيرانية قبالة بانياس السورية، فيما قالت وكالة فرانس برس، إن الناقلة التي تم استهدافها قبالة الساحل السوري تعود لإيران.

وأضافت الوزارة أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مصب النفط في بانياس.

ونقلت وكالة “سانا” عن الوزارة أن الناقلة قد تكون تعرضت “لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية”.