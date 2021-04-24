مجلس الشعب السوري: الإبادة الأرمينية ستبقى وصمة عار تلاحق تركيا

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم السبت، بأن مجلس الشعب عقد، اليوم، جلسته السابعة من الدورة الاستثنائية الثانية برئاسة، حموده صباغ، رئيس المجلس.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich

ونقلت الوكالة عن عدد من أعضاء المجلس، اليوم، تزامنا مع ذكرى مرور 106 أعوام على جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الأرمن على يد العثمانيين، أن "هذه الجريمة ستبقى وصمة عار تلاحق تركيا طالما استمرت بإنكارها وبتنفيذ مخططاتها العدوانية في سوريا".

وأشار الأعضاء إلى مشاعر الشكر والامتنان التي يكنها أبناء الشعب الأرمني لسوريا، شعبا وقيادة وحكومة، على كل ما قدموه للأرمن على مر السنوات.

ويشار إلى أن مجلس الشعب السوري قد أقر، في الثالث عشر من شهر فبراير/شباط من العام الماضي، مشروع قرار يدين الإبادة الجماعية للأرمن في حقبة الدولة العثمانية.

وجاء في القرار الذي صوّت عليه النواب، أنّ المجلس "يدين ويقر بجريمة الإبادة الجماعية للأرمن على يد الدولة العثمانية، كما يدين أي محاولة من أي جهة كانت لإنكار هذه الجريمة".

وكان المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا قد أعلن، في وقت سابق، أنه في 8 شباط/فبراير الماضي، بدأت البعثة الإنسانية لأرمينيا، والمؤلفة من 83 شخصاً، بالعمل في حلب، تتمحور مهمتها في إزالة الألغام خارج منطقة القتال، وإبلاغ السكان عن أماكن وجود الألغام وتقديم المساعدة الطبية لسكان حلب.