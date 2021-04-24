وزيرة الصحة المصرية تحسم الجدل حول فرض حظر جزئي

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته لاستعراض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى الجمهورية.

وقالت زايد إن فرض الحظر الجزئي من عدمه أمر يتعلق باللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين، ولا يخص وزارة الصحة وحدها، على ما نقله موقع "مصراوي".

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وتابعت الوزيرة، موضحة: "هناك لجنة برئاسة مجلس الوزراء والوزراء المعنيين تناقش الوضع والقرار بالتشاور".

واستدركت زايد: "لكن لدينا إجراءات أخرى تخص المنشآت الاقتصادية، فإن لم يلتزم أصحاب الأعمال بالإجراءات الاحترازية، فالمنشأة ستتعرض لغرامات قاسية ويصل الأمر إلى الإغلاق".

ولفتت إلى أن مصر لم تفرض سياسة الإغلاق الكامل مثل العديد من دول العالم، بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين.

وقالت الوزيرة إن العالم يشهد زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا بنسبة 10%، وزيادة في عدد وفيات الفيروس بنسبة 7% خلال الموجة الثالثة للفيروس.

وأشارت إلى توافر نسبة 47% من القدرة الاستيعابية للمستشفيات لاستيعاب حالات فيروس كورونا، مؤكدة وجود سعة سريرية كافية في المستشفيات في الصعيد.

ولفتت الوزيرة إلى تعاون مصر مع روسيا لبدء تصنيع لقاح "سبوتنيك V" الذي تم تسجيله في هيئة الدواء المصرية، وذلك من خلال خط الإنتاج الجديد لشركة "فاكسيرا" في مدينة السادس من أكتوبر.

وأمس الجمعة، سجلت وزارة الصحة المصرية 884 إصابة جديدة بالوباء، و45 حالة وفاة.