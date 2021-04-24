لأول مرة... العراق يسمح لمختبرات أهلية بإجراء فحوصات كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، في العراق، سيف البدر، إن "الوزارة منحت موافقات بعدد محدود مؤخراً لمختبرات أهلية في بغداد والمحافظات لإجراء فحوصات PCR الخاصة بالوباء بالنسبة للمسافرين وغيرهم".

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وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء العراقية (واع): "الموافقة تمت مؤخراً ووفقا لضوابط صارمة ومتابعة دقيقة ومباشرة من دائرة التفتيش ودائرة الأمور الفنية وكل الجهات المعنية".

وجاء تأكيد وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، منح موافقتها لمختبرات أهلية لإجراء فحوصات الـ PCR، بعدما انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات لمختبرات أهلية على الفيسبوك أكدت نيلها موافقة وزارة الصحة على إجراء فحوصات الوباء، بينما كان الكثير يتشكك في صحة هذه الموافقة.