تفاصيل أول رحلة بالقطار للملك عبد العزيز.. ماذا قرر بعدها؟.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد القريشي، اليوم السبت، في حوار مع برنامج "ألف ميل"، الذي يذاع على قناة "السعودية"، أن الملك عبد العزيز ركب باخرة إلى مدينة السويس، ومنها استقل القطار إلى العاصمة المصرية، القاهرة، برفقة الملك فاروق، في العام 1947، خلال زيارته، آنذاك، لمصر.

وأشار القريشي إلى أن تلك الرحلة كانت أولى رحلاته بالقطار، حيث استحسن الملك عبد العزيز فكرة القطار، بسبب سرعته وعدم توقفه وراحته، مقارنة بوسائل النقل الاعتيادية، وبأنه حين عاد الملك الراحل إلى المملكة، طلب من شركة "أرامكو" تمديد السكك الحديدية من الظهران إلى الرياض.

وذكر القريشي أن الموارد المالية في ذلك الوقت، كانت قليلة، فحاولت "أرامكو" الاعتذار عن المشروع، وأن تقترح مشروعا بديلا، وهو مد طريق بري بدلا من السكك الحديدية، إلا أن الملك عبد العزيز أرسل وزير المال في ذلك الوقت، عبد الله السليمان، إلى واشنطن، لبحث تمويل الحكومة الأمريكية للمشروع.

وأنهى القريشي حديثه مع قناة "السعودية"، بأن شركة "أرامكو" وافقت على بناء خط السكة، الذي تم في عام 1952، بتكلفة 250 مليون ريال، وهو المبلغ الذي قسطته الحكومة، واقتطع من واردات البترول سنويا.