مستوطنو غلاف غزة يستغيثون: إطلاق النار يذكرنا بأشياء نريد نسيانها

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم السبت، عن المستوطنين الذين يقيمون في المناطق المحيطة بقطاع غزة، والمسماه بـ"غلاف غزة"، أن

إطلاق الصواريخ من قطاع غزة الليلة الماضية قد أعاد ذكريات سيئة عليهم.

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وأكد الموقع العبري أن تلك الليلة كانت عصيبة على المستوطنين في غلاف غزة، شهدوا خلالها الكثير من الانفجارات وصافرات الإنذار، أدركوا أيضا أن الصواريخ والخطر لا تزال هنا، حيث طالبوا الحكومة الإسرائيلية بحلول ناجعة وعاجلة، طويلة الأمد، حتى لا تتكرر جولات جديدة من هذا القبيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الليلة الماضية، تفعيل صافرات الإنذار في مناطق جنوبي البلاد في ظل إطلاق القذائف الصاروخية من محيط قطاع غزة.

في المقابل، أغارت مقاتلات إسرائيلية على بنى تحتية ومنصات إطلاق قذائف صاروخية تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة. ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع أي أضرار أو إصابات نتيجة سقوط باقي القذائف في مناطق مفتوحة.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية والمستوطنين في القدس منذ عدة أيام، حيث أصيب ثمانية فلسطينيين برصاص الشرطة الإسرائيلية فيما جرى اعتقال آخرين خلال مواجهات في محيط البلدة القديمة في القدس الشرقية.

واستخدمت قوات الشرطة الإسرائيلية الرصاص والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين الذين خرجوا تنديدا باعتداءات المستوطنين على منازل وممتلكات الفلسطينيين في أحياء القدس، ورفضا لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى التي تتم بحماية الشرطة الإسرائيلية.