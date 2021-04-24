مصدر لـ"سبوتنيك": العملية التركية في شمال العراق شملت أغلب مناطق الشريط الحدودي

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "إن العمليات العسكرية التركية انطلقت أمس ليلا وشملت أغلب المناطق على الشريط الحدودي بين البلدين، ويبدو أن الهدف من العملية التوغل في الأراضي العراقية، والآن يوجد تمشيط بري وجوي من قبل الجيش التركي في شمال العراق".

وأضاف المصدر أن "الجيش التركي قام بعمليات قصف جوي من طائرات هليكوبتر وطائرات حربية وطائرات مسيرة وأغلب النقاط التي استهدفها الجيش التركي هي في منطقة أفاشين، حيث جرت اشتباكات بين عناصر من حزب العمال الكردستاني والقوات التركية في هذه المنطقة"، لافتا إلى أن "الجيش التركي قام أيضا بقصف مناطق متينة وقاشورة وتلة كوردينه، وقام بمحاولات لم تنجح لإنزال جوي في هذه المناطق".

وتابع أن "أعنف الاشتباكات بين عناصر حزب العمال الكردستاني والجيش التركي جرت اليوم صباحا في منطقتي زاب وكنيانش".

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وأطلق الجيش التركي، بوقت سابق، عملية برية جديدة شمالي العراق ضد "مسلحي حزب العمال الكردستاني".

وأكدت قناة "ملييت" التركية، أن العملية تستهدف مواقع عناصر حزب العمال الكردستاني في ميتينا وزاب وأفاشين-باسيان وقنديل في شمال العراق.

وتابعت القناة أنه "تم التمهيد للعملية بقصف بطائرات "إف -16" التي انطلقت من قواعد مختلفة، معظمها من ديار بكر، وبعد الغارات الجوية المكثفة، هبطت عناصر من الجيش التركي في مناطق ميتينا وزاب وأفاشين باسيان بطائرات هليكوبتر من نوع "سيكورسكي" و"شينوك""، بحسب القناة.

يشار إلى أن القوات التركية كثفت من عملياتها ضد منظمة حزب العمال الكردستاني داخل البلاد وشمالي العراق، وقامت بتحييد عدد كبير في الآونة الأخيرة.

وتواجه العمليات التركية في شمال العراق انتقادا عربيا وعراقيا، وتطالب بغداد أنقرة بسحب قواتها من شمال العراق والتوقف عن تنفيذ عمليات هناك.

وأقامت تركيا عشرات النقاط العسكرية في مناطق عملياتها شمالي العراق، ولوحت بتنفيذ عمليات عسكرية في سنجار العراقية.