سوريا تتسلم 150 ألف جرعة من اللقاح المضاد لـ"كورونا" من الصين

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة "سانا" السورية إن شحنة اللقاحات "مقدمة من جمهورية الصين الشعبية إلى الدولة السورية والشعب السوري".

وتسلمت سوريا، الخميس الماضي، 203 آلاف جرعة من لقاح (أسترازينيكا) الهندي، كدفعة لقاحات أولى مقدمة من المنصة العالمية "كوفاكس".

وستخصص هذه الشحنة من لقاحات (أسترازينيكا) للصفوف الأولى، بما في ذلك العاملين الصحيين في شمال شرق سوريا، على أن يتم في الوقت نفسه وبشكل مستقل، شحن دفعة جديدة تتضمن 53800 جرعة من اللقاح ذاته للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة في شمال شرق سوريا عن طريق مقر منظمة الصحة العالمية في مدينة (غازي عنتاب) التركية.